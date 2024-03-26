EURO 2024'teki son rakibimiz Gürcistan oldu

EURO 2024 Elemeleri Play-Off Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşılaştı.Normal sürenin 0-0 bittiği mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda Yunanistan'ı 4-2 yenen Gürcistan, EURO 2024 gruplarında son rakibimiz oldu.
Türkiye, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'de F Grubu'nda yer alıyor. Millerimizin rakipleri ise Portekiz, Çekya ve Gürcistan.
MAÇ TAKVİMİ
18 Haziran 2024: (Dortmund) Türkiye - Gürcistan
22 Haziran 2024: (Dortmund) Türkiye - Portekiz
26 Haziran 2024: (Hamburg) Çekya - Türkiye
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.