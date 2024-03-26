26 Mar 2024 - 23:15 - Spor

EURO 2024'teki son rakibimiz Gürcistan oldu

A Milli Takım’ın EURO 2024’teki son rakibi Yunanistan’ı eleyen Gürcistan oldu. Yunanistan'ı penaltılara giden nefes kesen maçta 4-2 yenen Gürcistan tarihlerinde ilk kez bir şampiyonaya katımaya hak kazandı.