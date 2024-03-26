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EURO 2024'teki son rakibimiz Gürcistan oldu

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A Milli Takım’ın EURO 2024’teki son rakibi Yunanistan’ı eleyen Gürcistan oldu. Yunanistan'ı penaltılara giden nefes kesen maçta 4-2 yenen Gürcistan tarihlerinde ilk kez bir şampiyonaya katımaya hak kazandı.

EURO 2024'teki son rakibimiz Gürcistan oldu mask
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EURO 2024 Elemeleri Play-Off  Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşılaştı.Normal sürenin 0-0 bittiği mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda Yunanistan'ı 4-2 yenen Gürcistan, EURO 2024 gruplarında son rakibimiz oldu.

Türkiye, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'de F Grubu'nda yer alıyor. Millerimizin rakipleri ise Portekiz, Çekya ve Gürcistan.

MAÇ TAKVİMİ 

18 Haziran 2024: (Dortmund) Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024: (Dortmund) Türkiye - Portekiz

26 Haziran 2024: (Hamburg) Çekya - Türkiye

Kaynak: Haber Merkezi
# türkiye, Yer, Son

26 Mar 2024 - 23:15 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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