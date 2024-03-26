- Asayiş

Her yerde aranıyordu; sahte polis kimliğiyle yakalandı

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Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı.

Her yerde aranıyordu; sahte polis kimliğiyle yakalandı mask
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik', 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Evde yapılan aramada 22 adet fişek ve sahte polis kimliği ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

Kaynak: DHA
# Polis, çalışma

26 Mar 2024 - 23:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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