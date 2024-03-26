Her yerde aranıyordu; sahte polis kimliğiyle yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik', 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Evde yapılan aramada 22 adet fişek ve sahte polis kimliği ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.