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Şöför ve yolcu birbirine girdi: Kimseye bırakmam boksörüm ben

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İstanbul Bayrampaşa'da duraklarda kapıları erken kapattığı iddia edilen İETT otobüsü şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı. Şoförün, "Bırakırım bu mesleği. Burada beklerim seni. Kimseye bırakmam boksörüm ben" diyerek yolcunun üzerine yürüdü.

Şöför ve yolcu birbirine girdi: Kimseye bırakmam boksörüm ben mask
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Pazartesi günü öğle saatlerinde Bayrampaşa - Fatih seferini yapan 32 A hat numaralı İETT otobüsünde meydana gelen olayda iddiaya göre yaşlı kadın yolcu, pazar çantasıyla otobüsten inmeye çalıştığı sırada kapıların erken kapanması nedeniyle otobüsten inemedi. Aynı durumun birkaç kez daha tekrarlanmasına sinirlenen başka bir yolcu ise, duruma tepki gösterdi. Bu kez diğer yolcularla şoföre tepki gösteren yolcu arasında tartışma çıktı. Şoförün herkese bağırdığını söyleyen yolcu yaşlı bir adama "Böylelerini şoför yapıyorlar memlekette. Sen de burada avukatlık yapıyorsun. Adamın psikolojisini kontrol ettireceksin. Konuşma sen ihtiyar. Ne biliyorsun da konuşuyorsun ?" sözleriyle tepki gösterdi.

'ÖLDÜRÜRÜM SENİ'

Diğer yolculara da sert çıkan yolcu "Çoluğa çocuğa bağırıyor kimse birşey demiyor. Senin kızın yok mu ? Benim de kızım okula gidiyor. Herkese bağırıyor" diye konuştu. Bir başka yolcu ise, "Arkadaşım insan gibi konuş.Ekmeği için uğraşıyor" sözleriyle şoförü savundu. Bunun üzerine şoför "Psikolojisi bozuk" diyen yolcunun üzerine yürüdü. Şoför "Öldürürüm seni. Neden bağırıyorsun? Sana hizmet etmeye çalışıyorum. Bırakırım bu mesleği Burada beklerim seni" derken yolcu şoföre ve diğer yolculara tepki göstermeye devam etti. Araya giren yolcular ikiliyi ayırdı. "Bana bir kere kapı çarptı.Kafamı vurdum" diyen yolcu otobüsten inerken, kavganın ardından otobüsü çalıştıran şoför ise, "Kimseye bırakmam boksorüm ben" diye konuşmaya devam etti.

Kaynak: DHA

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26 Mar 2024 - 23:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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