Okul çıkışında öğrenciler bıçaklarla birbirlerine saldırdı

Okuldan çıkan öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.

3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise, baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA