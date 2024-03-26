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Okul çıkışında öğrenciler bıçaklarla birbirlerine saldırdı

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İstanbul Avcılar'da bir lisenin çıkışında öğrenciler arasında kavga çıktı.Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. 2 öğrencinin de çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandı.

Okul çıkışında öğrenciler bıçaklarla birbirlerine saldırdı mask
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Okuldan çıkan öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.

3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise, baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu. 

Kaynak: DHA
# Polis, Bir, öğrenci, Yaralı

26 Mar 2024 - 22:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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