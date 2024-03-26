Bakanlık açıkladı! 'İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaret ve işbirliği iddialarının gerçeğini yansıtmadığını belirtti. Bakanlığın açıklamasında "Yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Gazeteci Metin Cihaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK sitesinden alınmış ekran kaydında Türkiye ve İsrail arasında yapılan ticarette barut, patlayıcı madde, ateş alıcı madde, silah parçaları gönderildiğine yönelik verileri göstermişti. AK Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Cihaner'in paylaştığı görüntülerin "montaj" olduğunu iddia etmişti.

"HABERLER MANİPÜLASYON AMAÇLI"

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verilerine göre, Ocak 2024 itibariyle Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı, haberi üzerine yapılan incelemelerde; Ocak ayında, 36. fasil, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında “jel yakıt ve çakmak gazı" 93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında "yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)" ihraç edildiği anlaşılmıştır.

Böylece, Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Sözkonusu yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır."

MSB'DEN AÇIKLAMA

Mili Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede, Milli Savunma Bakanlığının, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır" ifadelerini kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye'den İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor' iddiasının doğru olmadığı duyuruldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye’den İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor' iddiası doğru değildir. Her zaman Filistin'in haklı davasının yanında yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Filistinlilere zarar verecek herhangi bir faaliyet içinde bulunması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail ile askeri mühimmat ticareti, askeri eğitim ve tatbikat da dahil hiçbir faaliyette bulunmamaktadır" denildi.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Açıklamanın devamında, "Bu çerçevede bazı sosyal medya paylaşımları ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda; iddiaya konu ihracat listesinde yer alan 93. fasıldaki ürünler, savaş silahları ve mühimmatı değil, spor ve av gibi kişisel amaçlı kullanılan, yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleridir. TÜİK verilerine göre, ihracatı zaten çok düşük olan spor ve av amaçlı tüfeklerin ihracatı, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleşmemektedir. Yine ihracat listesindeki 36. fasılda yer alan, 'Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritleri, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler' başlığı altında ihraç edilen ürünlerin, 'jel yakıt ve çakmak gazı' olduğu tespit edilmiştir. Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarında yer alan ve özel firmalar tarafından ihraç edilen ürünlerle ilgili kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" belirtildi.

Kaynak: KARAR