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Tatlıların vazgeçilmezi kakaoya dev zam! Rekor kırdı...

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Kakao fiyatları, arz sıkıntısı nedeniyle iki katına çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Tatlıların vazgeçilmezi kakaoya dev zam! Rekor kırdı... mask
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New York Ticaret Borsasında işlem gören mayıs vadeli kakaonun ton başına fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 4,6 yükselişle 10 bin 75 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadıkları için üretimi kısma veya durdurma kararı alması nedeniyle kakao fiyatları rekor kırmayı sürdürdü.

En önemli kakao üreticisi ülke olan Fildişi Sahili'nde hasadın önemli ölçüde azalması bekleniyor. Ülke, dünya kakao arzının yaklaşık yüzde 45'ini sağlıyor. Nijerya ve Gana gibi diğer kakao üreticisi ülkelerde de verim beklentilerin oldukça gerisinde.

Kakao çekirdeklerinin gelişimini etkileyen sıcaklık ve kuraklık nedeniyle nisan ayında başlayacak ara hasadın da geçen yıla göre düşük seviyede olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
# rekor, zam, Kakao, Yüksek, yüzde

26 Mar 2024 - 22:23 - Gündem

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