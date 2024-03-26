26 Mar 2024 - 22:21- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

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Kayseri'de karşıya geçmeye çalışan yaşlı kişiye otomobil çarptı. Kazada yaya ağır yaralandı.

Feci kaza! Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı mask
Feci kaza! Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Feci kaza! Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
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Kayseri'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Hidayet Ç. (60), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Samet D. yönetimindeki 38 AIP 144 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hidayet Ç.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hidayet Ç., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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26 Mar 2024 - 22:21 DHA Kayseri- Gündem

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