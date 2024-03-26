Bekarlığa veda partisi talebini reddeden işletmeye 80 bin lira ceza verildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kalabalık erkek grubu oldukları gerekçesiyle rezervasyon talebini reddeden eğlence mekanına, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, evlilik öncesi arkadaşlarıyla kutlama yapmak isteyen A.Ö, İzmir'deki bir eğlence mekanında rezervasyon yaptırmak istedi. Eğlence mekanına 8 erkek gelecekleri bilgisini veren A.Ö.,işletmeden olumsuz yanıt aldı. Talebi reddedilen kişi, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

80 BİN LİRA PARA CEZASI

İşletme A.Ö.'ye erkek grubuna yönelik böyle bir karar aldıkları söylediği yazışmaları da cinsiyet ayrımcılığına delil olarak sunuldu. İnceleme kapsamında yazılı görüşü talep edilen eğlence mekanı, işletmelerinde etnik köken, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden her müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirterek, başvuranın iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, işletmeye, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı