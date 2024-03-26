26 Mar 2024 - 21:17- Magazin G:

Bakan Koca açıkladı! ''Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır''

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca açıkladı! ''Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır'' mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında, "İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, hastanede tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır hakkında sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgiyi paylaştı:

"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: DHA

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26 Mar 2024 - 21:17 DHA Ankara- Magazin

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