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Yücel: Alanya esnafımıza hizmetin dahası var

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, bugün Prestij Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnafların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Yücel, “1 Nisan’dan itibaren bütün esnaflarımıza hizmetin dahası var.” dedi

Yücel: Alanya esnafımıza hizmetin dahası var mask
Yücel: Alanya esnafımıza hizmetin dahası var
Yücel: Alanya esnafımıza hizmetin dahası var
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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Başkan Yücel bir yandan seçim ofislerinde vatandaşları ağırlıyor, bir yandan mahalle sakinleriyle buluşuyor, bir yandan da esnafları ziyaret ediyor.

Başkan Yücel’e ziyaretlerinde AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Demokrat Parti İlçe Başkanı Hilmi Lök, Anavatan Partisi İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Prestij Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret eden Başkan Yücel tek tek esnafların ellerini sıktı ve hayırlı işler dileklerinde bulundu. Yücel, yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Hakan Tütüncü’ye, Alanya Belediye Başkanlığı için de bir kez daha kendisine destek istedi.

ESNAFLARDAN YÜCEL VE TÜTÜNCÜ’YE TAM DESTEK


Esnaflar büyük sevgi gösterisinde bulundukları Başkan Yücel’e seçimlerde destek sözü verdiler. Başkan Yücel’in her zaman yanlarında olduğunu belirten pek çok esnaf Hakan Tütüncü ve Başkan Yücel ile Alanya’ya yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirttiler.

BAŞKAN YÜCEL: ESNAFLARIMIZA HİZMETİN DAHASI VAR


Esnaf ziyaretlerini değerlendiren Başkan Yücel, “Seçimlere canla başla ve büyük bir kararlılıkla ekibimiz ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de, Alanya’mızın gülen yüzü olan esnaflarımızı ziyaret ettik, hatırlarını sorduk. Onların bu sevgisi ve desteği bizlere her zaman güç veriyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız. 1 Nisan’dan itibaren bütün esnaflarımıza hizmetin dahası var.” dedi.(Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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26 Mar 2024 - 20:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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