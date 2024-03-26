Sır ölüm! Derede erkek cesedi bulundu

Zergan Deresi'nde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin ilk incelemesinde genç erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cansız bedenin Furkan Çavuş'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA