Alanya'da bu da oldu; beklentiler boşa çıktı

Turizmcilerin istediği gibi bayram günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 gün olarak açıklandı. Bu durumun Alanya turizmini olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyordu. Ancak beklenen olmadı; vatandaş bayram tatili için rezervasyon oluşturmadı.
REZERVASYONDA HİÇ ARTIŞ YAŞANMADI
Bu durumun en büyük nedeni olarak diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de yaşanan yüksek artış gösterildi. Konaklama ve ulaşımda yaşanan üst üste zamlar vatandaşın belini büküyor. Geçtiğimiz bayram tatillerinin aksine şu ana kadar Alanya'da rezervasyon talebinde hiç artış yaşanmadı. Sektör temsilcileri yaz ayının da böyle geçmesi ihtimali karşısında endişe duymaya başladı. Yine de turizm sektörü tatilin başlayacağı ilk güne kadar rezervasyon beklentisini sürüdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.