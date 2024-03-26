Alanya'da bu da oldu; beklentiler boşa çıktı

Turizmcilerin istediği gibi bayram günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 gün olarak açıklandı. Bu durumun Alanya turizmini olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyordu. Ancak beklenen olmadı; vatandaş bayram tatili için rezervasyon oluşturmadı.

REZERVASYONDA HİÇ ARTIŞ YAŞANMADI

Bu durumun en büyük nedeni olarak diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de yaşanan yüksek artış gösterildi. Konaklama ve ulaşımda yaşanan üst üste zamlar vatandaşın belini büküyor. Geçtiğimiz bayram tatillerinin aksine şu ana kadar Alanya'da rezervasyon talebinde hiç artış yaşanmadı. Sektör temsilcileri yaz ayının da böyle geçmesi ihtimali karşısında endişe duymaya başladı. Yine de turizm sektörü tatilin başlayacağı ilk güne kadar rezervasyon beklentisini sürüdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi