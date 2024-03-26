Dünya yıldızları ülkemize geliyor; biletlerin satışa çıkacağı tarih açıklandı

Dünyanın en önemli yıldızları İstanbul'da stadyum konseri vermeye hazırlanıyor. Biletlerin ön satışı 20 Kasım'da başlayacak, Festivalin organizatörü Özcan Ertaş, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z'in de bulunduğu yıldız isimlerle Türkiye'de konser anlaşmaları imzaladıklarını açıklayarak müzikseverlere müjdeli haberi verdi.

'JAY Z VE TAYLOR SWİFT GİBİ YILDIZ ÜLKEMİZE GELECEK'





Sabah'ta yer alan habere göre konserler, 2025 Şubat'ta gerçekleşecek. Ertaş müzikseverleri heyecanlandıran bu gelişme hakkında şunları söyledi: "Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası arenada güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak."

Kaynak: SABAH