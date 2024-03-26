26 Mar 2024 - 20:15- Magazin G:

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi soyadını değiştirdi!

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan soyadını değiştirerek, çeyiz paylaşımında bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi soyadını değiştirdi! mask
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Ünlü şovmen Şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın aşkı tam gaz devam ediyor.

"TEKRAR EVLENMEK İSTERİM"

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda evliliğe yeşil ışık yakarak, "Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey, çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar" şeklinde konuşmuştu.

Ünlü şovmen, kızı Yasmin Erbil'in evlilik konusuna karşı çıkması hakkında ise "Eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek" açıklamasını yapmıştı.

EVLENİYORLAR MI?

Aşkları tam gaz devam eden Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, son olarak genç kadının yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Ceylan isim ve soy isimlerinin yazdığı havluları "Çeyizler de tamam" notu ile paylaştı. Havludaki 'Gülseren Erbil' detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Kafa karıştıran bu paylaşım, ikilinin evlilik yolunda olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Kaynak: MYNET

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26 Mar 2024 - 20:15 - Magazin

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