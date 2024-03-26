26 Mar 2024 - 20:08- Asayiş G:

Apartmanda doğalgaz patlaması: Şiddetli gürültü ve sarsıntı herkesi salladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir evde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralanırken, 1 araç da fırlayan korkuluklar yüzünden zarar gördü.

Apartmanda doğalgaz patlaması: Şiddetli gürültü ve sarsıntı herkesi salladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen olayda dairenin mutfak kısmındaki doğalgaz hattında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin camlarındaki demir korkuluklar yola fırlayarak park halindeki 1 araca zarar verdi. Patlama nedeniyle ortaya çıkan gürültü ve sarsıntı nedeniyle vatandaşlar binayı boşalttı.

APARTMAN SAKİNLERİ BİNAYI KORKUYLA TERKETTİ

İtfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede başlayan yangına müdahale ederek, söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan ve o sırada evde olan Eren Ş. ve binada yaşayan 3 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ayakta tedavi uygulanırken, Eren Ş. hastaneye kaldırıldı. 

Kaynak: DHA
# Bir, sağlık, İtfaiye, Gelen

26 Mar 2024 - 20:08 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son Dakika! Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
Son Dakika! Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ramazanda rezalet: 15-16 yaşlarındaki liseliler güpegündüz ilişkiye girerken görüntülendi mask
Ramazanda rezalet: 15-16 yaşlarındaki liseliler güpegündüz ilişkiye girerken görüntülendi
Şok eden aile katliamı! mask
Şok eden aile katliamı!
Antalya'da iki araç kafa kafaya girdi! Çarpmanın etkisiyle alev aldı mask
Antalya'da iki araç kafa kafaya girdi! Çarpmanın etkisiyle alev aldı
Gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü mask
Gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonun altında kaldı mask
Karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonun altında kaldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber