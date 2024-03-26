Apartmanda doğalgaz patlaması: Şiddetli gürültü ve sarsıntı herkesi salladı

6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen olayda dairenin mutfak kısmındaki doğalgaz hattında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin camlarındaki demir korkuluklar yola fırlayarak park halindeki 1 araca zarar verdi. Patlama nedeniyle ortaya çıkan gürültü ve sarsıntı nedeniyle vatandaşlar binayı boşalttı.
APARTMAN SAKİNLERİ BİNAYI KORKUYLA TERKETTİ
İtfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede başlayan yangına müdahale ederek, söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan ve o sırada evde olan Eren Ş. ve binada yaşayan 3 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ayakta tedavi uygulanırken, Eren Ş. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.