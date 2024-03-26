Hasan Can Kaya'dan Acun'a flaş gönderme

Youtube'da yaptığı yayınla büyük beğeni toplayıp ününü artırdıktan sonra Acun Ilıcalı'dan teklif alan ve Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya Konuşanlar ile güldürmeye devam ediyor.
Son bölüm fragmanında Hasan Can Kaya Survivor göndermesiyle güldürdü. Bir konuk fantezisini açıklayarak "Sevmediğim bütün insanları bir adaya toplayıp böyle eziyet çektirmek istiyorum ama ben yöneteceğim kamerayla da izleyeceğim onları" dedi.
Hasan Can Kaya durur mu Survivor'a gönderme yaparak "Acun abinin var öyle bir fantezisi" diyerek güldürdü.
ACUN ILICALI'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Hasan Can Kaya için şunları söylemişti:
"Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum.'"
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.