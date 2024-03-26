26 Mar 2024 - 19:51- Magazin G:

Demet Özdemir'den flaş açıklama: ''Oyuncu olmasaydım...

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir "Oyuncu olmasaydım haksızlıklara karşı mücadele eden bir aktivist olurdum" dedi.

Demet Özdemir'den flaş açıklama: ''Oyuncu olmasaydım... mask
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Demet Özdemir, Bollywood yıldızlarını kapağına taşıyan bir dergiye açıklamalarda bulundu. Hayatı ve oyunculuk kariyeri üzerine konuşan ünlü isim, "Oyuncu olmasaydım haksızlıklara karşı mücadele eden bir aktivist olurdum." dedi.

Bollywood’daki renklerin, müzik ve dansın kendisini baştan çıkardığını belirten ünlü isim, Hint filmlerini izlemekten keyif duyduğunu söyledi.

Hindistan’daki Hi Celeb dergisine verdiği demeçte "Binlerce kilometre uzakta, bambaşka kültürlerden insanlar tarafından sevilmek ve önemsenmek inanılmaz. Ama bu durumun geçici olduğunun farkındayım. Bu sevgi ve ilgi yarın başka birine kayabilir” ifadesini kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, "‘Sana Bir Sır Vereceğim’ kariyerimin başlangıcı, ‘Erkenci Kuş’ da dünya çapında geniş kitlelere ulaştırdığı için dönüm noktam" dedi.

Kaynak: CNNTURK
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26 Mar 2024 - 19:51 - Magazin

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