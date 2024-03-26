- Asayiş

Feci kaza! Minibüs ile traktör çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

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Edirne'de yolcu minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Feci kaza! Minibüs ile traktör çarpıştı. Ölü ve yaralılar var mask
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Mustafa İ.'nin kullandığı minibüs ile tali yoldan ana yola çıktığı belirtilen Yusuf Şahin'in(78) kullandığı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiyi bölünün traktörün sürücüsü Şahin olay yerinde hayatını kaybetti, minibüste bulunan 4 kişi de hafif yaralandı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaza üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

Kaynak: DHA
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26 Mar 2024 - 19:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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