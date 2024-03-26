Feci kaza! Minibüs ile traktör çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Mustafa İ.'nin kullandığı minibüs ile tali yoldan ana yola çıktığı belirtilen Yusuf Şahin'in(78) kullandığı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiyi bölünün traktörün sürücüsü Şahin olay yerinde hayatını kaybetti, minibüste bulunan 4 kişi de hafif yaralandı.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kaza üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.