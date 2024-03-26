Yarından itibaren etkisini gösterecek; kapı ve pencereleri sakın açmayın

Meteoroloji'nin son verilerine göre ülkemiz yarından itibaren çöl tozu yaşanmaya başlayacak ve 2 gün boyunca etkisini gösterecek. Uzman isim Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. 2 gün boyunca kapı pencere açmayıp maske takılması konusunda vatandaşları uyaran Ökten'in paylaşımı şu şekilde:

'MASKE TAKABİLİRSİNİZ'

"Nasa'dan alınan verilere göre, 27 ve 28 Mart'ta Batı bölgelerde çöl tozu beklenmektedir. Çöl tozu bizim için çok faydalıdır, zira ilkbahar mahsullerinin iyi tohumlanmasında işe yarar... Çöl tozu biz insanlar için tehlikelidir. Doğa için çok faydalıdır. Peki ne yapılmalı? Bizler Güney'e bakan pencereleri kapatacağız. Lodos'u mümkün mertebe solumayacağız. Daha da mümkünse maske takabilirsiniz..."

Kaynak: Haber Merkezi