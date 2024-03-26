Doğalgaz hattında patlama! Alevler iki daireyi sardı

Öğlen saatlerinde yaşanan korkunç olayda İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusuna zarar verildi ve patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı ve alevler 5 katlı binanın bodrum ve giriş katında bulanan dairelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından İGDAŞ ekipleri çalışma yaptı. Yangında iki daire zarar gördü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.