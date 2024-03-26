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Doğalgaz hattında patlama! Alevler iki daireyi sardı

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İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışma sırasında doğalgaz hattında patlama sonrası yangın çıktı. Alevler binaya da sıçrarken 2 daire zarar gördü.

Doğalgaz hattında patlama! Alevler iki daireyi sardı mask
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Öğlen saatlerinde yaşanan korkunç olayda İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusuna zarar verildi ve patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı ve alevler 5 katlı binanın bodrum ve giriş katında bulanan dairelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından İGDAŞ ekipleri çalışma yaptı. Yangında iki daire zarar gördü.

Kaynak: DHA
# çalışma, Yangın, İtfaiye

26 Mar 2024 - 18:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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