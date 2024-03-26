Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Zamlı emekli promosyon ücreti açıklandı

Geçtiğimiz hafta özel bankaların çok altında kalan emekli banka promosyon rakamları için talimat verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının promosyon ücretlerinin 8 ila 12 bin lira arasında olacak şekilde artırıldığını açıklamıştı.

İŞTE VAKIFBANK'IN YENİ PROMOSYON ÜCRETİ



Vakıfbank bu müjde öncesi 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyordu.

BAŞVURU ŞARTLARI





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında promosyon ücretlerinde güncellemeye giden Vakıfbank aylık durumuna göre 8 ila 12 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için maaşını Vakıfbank'a taşımak ve 3 yıl boyunca kalmayu taahhüt etmek gerekiyor. Bugün promosyon başvurularının başladığını açıklayan banka, ödemelerin ise 28 Mart'tan itibaren gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi