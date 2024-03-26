- Ekonomi

Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Zamlı emekli promosyon ücreti açıklandı

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Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu bankalarının emeklilere verdiği maaş promosyon miktarının artacağını açıklamıştı. Bu bankalardan biri olan Vakıfbank ise 2024 emekli promosypn rakamını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Zamlı emekli promosyon ücreti açıklandı mask
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Geçtiğimiz hafta özel bankaların çok altında kalan emekli banka promosyon rakamları için talimat verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının promosyon ücretlerinin 8 ila 12 bin lira arasında  olacak şekilde artırıldığını açıklamıştı.

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Vakıfbank bu müjde öncesi 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyordu.

BAŞVURU ŞARTLARI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında promosyon ücretlerinde güncellemeye giden Vakıfbank aylık durumuna göre 8 ila 12 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için maaşını Vakıfbank'a taşımak ve 3 yıl boyunca kalmayu taahhüt etmek gerekiyor. Bugün promosyon başvurularının başladığını açıklayan banka, ödemelerin ise 28  Mart'tan itibaren gerçekleştirileceğini duyurdu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Mart, Olacak

26 Mar 2024 - 18:30 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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