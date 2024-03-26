26 Mar 2024 - 18:23- Gündem G:

Tepe Muhtarı 'Bu iş bitmiş' dedi, Şahin ayakta alkışlandı

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, halkla kucaklaşmalarına devam ettiği Tepe'de kuvvetli yağışa rağmen müthiş bir kalabalık tarafından 'Belediye Başkanı' gibi karşılandı.

Tepe Muhtarı 'Bu iş bitmiş' dedi, Şahin ayakta alkışlandı mask
Tepe Muhtarı 'Bu iş bitmiş' dedi, Şahin ayakta alkışlandı
Tepe Muhtarı 'Bu iş bitmiş' dedi, Şahin ayakta alkışlandı
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Tepe Muhtarı Durna "Bu iş bitmiş" derken, Tepe sakinleri Şahin'i ayakta alkışladı

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, halkla kucaklaşmalarına Alanya merkezden kırsal mahallelere kadar şehrin her noktasında devam ediyor.

Şahin, iftar ve teravih sonrası kuvvetli yağış sırasında Tepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun yağış nedeniyle tıklım tıklım dolu salona zor giren Şahin, coşkulu kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

MUHTAR DURNA: BEN BÖYLE BİR KALABALIK GÖRMEDİM

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Tepe Mahallesi Muhtarı Hamza Durna, "Ben muhtar oldum olalı ya da aklım erdi ereli böyle bir kalabalık görmedim. Yağmur olmasa daha da kalabalık olacakmış. Bu iş bitmiş. Başkanımızı ayakta alkışlayalım" dedi.

Tepe sakinleri Şahin'i ayakta alkışlarken, Şahin sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlara "Alanyamız sosyal belediyecilikte parmakla gösterilmezse, inanın o koltuk bana haram olsun. Biz çalışmak için geliyoruz. Ağalık, beylik yapmaya gelmiyoruz" dedi.
Şahin, 71 projesine yoğun destek, tebrik ve teşekkür aldığı Tepe'de gençlerin taleplerine de "O İş Bende" dedi. Şahin, "Çok Amaçlı Gençlik Kompleksleri projemizle gençlerimize yeni yaşam alanları kazandıracağız" müjdesini verdi.

ŞAHİN'DEN TEPE MAHALLESİ'NE TEŞEKKÜR

Şahin, coşkulu Tepe buluşmasına ilişkin sosyal medya mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Tepe Mahallemizde mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik.
Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımız için nazik davetleri, misafirperverlikleri ve destekleri nedeniyle değerli dostum Kemal Manga ile mahalle muhtarımız Hamza Durna ve tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.

ŞAHİN'İN ZİYARET TURU SÜRDÜ

Şahin, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekibiyle birlikte Alanya Sanayi Sitesi'ni de ziyaret etti. Bir zamanlar çıraklık yaptığı Alanya Sanayi Sitesi'nde eski arkadaşları ve esnaflar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, bir demirci dükkanında demir de dövdü.
Sanayi esnafından da yoğun destek alan Şahin, Alanya İnşaat Mühendisleri Odası'nı da ziyaret etti. Şahin, inşaat mühendisleri ile Alanya'nın çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunurken, mühendislerin talep ve önerilerini de aldı.
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26 Mar 2024 - 18:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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