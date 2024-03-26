Karabük'teki korkunç fuhuş ağı! Afrikalı öğrencilerden fuhuş çetesi kurdular

Karabük'te fuhuş çetelerinin varlığından şüpheleniyor! Üniversite etrafında kiralanan saatlik evlerde Afrika kökenli kız öğrencilerin parayla pazarlandığı iddia ediliyor. Karabük'te yaşayan gazeteci Mehmet Çetinkaya, DW Türkçe'ye konuştu ve 'Biz bunları Tayland için duyardık. 12-13 yaşındaki kız çocukları için. Maalesef Karabük'te de benzer şeyler oluyor.' dedi.

DİNA'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRA FUHUŞ ŞEBEKESİ İFŞA OLDU

Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa ise geçtiğimiz sene hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Dina'nın ölümünde fuhuş çetesinin parmağı olduğunu iddia etti. Gabonlu Dina, Karabük'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

'SÖYLEMEYE DİLİM VARMIYOR AMA...'

İlhan Alpboğa, 'Söylemeye dilim varmıyor ama Karabük'te Afrikalı kız öğrenciler üzerinden bir yapı kurulmuş. Dina da oradaki arkadaşları tarafından bu fuhuş çetesinin çemberine düştü. Fuhuş çetesinin müşterileri de Karabük'te yaşayan bazı kişiler ve bunu duyarak başka şehirden gelen kişiler.

KARABÜK GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Dina da böyle bir işe sürüklendi. O gece bir yere gönderilmek isteniyor, görüntüleri de var kaçarken kameralara yansıdı. Evden kaçıyor, evden kaçtıktan sonra Dina'yı bir taksi alıyor. Sonra o taksiden de iniyor Dina, oradan da kaçıyor. Dereye doğru gidiyor dereye düşüyor sulara kapılarak hayatını kaybediyor.

NOT YAZARAK İNTİHAR ETTİ

Karabük'te dün akşam bir intihar vakası meydana geldi. Karabük Üniversitesi öğrencisi Berkay Yıldırım, sosyal medya hesabına 'Umarım bu dünyadaki son günüm 26.03.2024) yazdıktan sonra kaldığı yurdun penceresinden atlayarak intihar etti.

Kaynak: MYNET