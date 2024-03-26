Alanya'da alarm veriyor; çözüm bulunmaması kötü sonuçlar doğuracak

Yaz aylarında uzun süredir durgun olan inşaat sektöründe hareketlilik bekleniyor. Ancak bu sefer de ortaya işçi krizi sorunu çıkıyor. Alanya'da diğer sektörlerde de yaşanan eleman eksikliği sıkıntısı inşaat sektöründe de hissedilmeye başlandı. İşçinin olmaması sektördeki olası hareketliliği önlemesinden endişe ediliyor. Ayrıca işçi olmaması işçi maliyetlerini de artırıyor. Sektörün ileri gelenleri ise sorunun yaz ayı gelmede çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.