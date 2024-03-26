26 Mar 2024 - 17:59- Ekonomi G:

Alanya'da alarm veriyor; çözüm bulunmaması kötü sonuçlar doğuracak

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da uzun süredir durgun olan inşaat sektöründe yaz ayının yaklaşmasıyla hareketlilik beklentisi artmaya başladı. Ancak bu sefer de işçi krizi yaşanıyor; Alanya'da sektörün ileri gelenleri sorunu çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Alanya'da alarm veriyor; çözüm bulunmaması kötü sonuçlar doğuracak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yaz aylarında uzun süredir durgun olan inşaat sektöründe hareketlilik bekleniyor. Ancak bu sefer de ortaya işçi krizi sorunu çıkıyor. Alanya'da diğer sektörlerde de yaşanan eleman eksikliği sıkıntısı inşaat sektöründe de hissedilmeye başlandı. İşçinin olmaması sektördeki olası hareketliliği önlemesinden endişe ediliyor. Ayrıca işçi olmaması işçi maliyetlerini de artırıyor. Sektörün ileri gelenleri ise sorunun yaz ayı gelmede çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Alanya

26 Mar 2024 - 17:59 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yatırımcılar şok içinde: Borsa'da büyük kaos! Hisseler geri toplanıyor... mask
Yatırımcılar şok içinde: Borsa'da büyük kaos! Hisseler geri toplanıyor...
Özgür Demirtaş'tan emeklilere: "Kandırıyorlar" mask
Özgür Demirtaş'tan emeklilere: "Kandırıyorlar"
Uzman isimden yatırımcılara bir değil iki tavsiye birden: Ons altında alım ne zaman? mask
Uzman isimden yatırımcılara bir değil iki tavsiye birden: Ons altında alım ne zaman?
O ilde ekmeğin fiyatı indirildi: Vatandaşlar şikayetçiydi! mask
O ilde ekmeğin fiyatı indirildi: Vatandaşlar şikayetçiydi!
Uzman isimden kaçırılmayacak tüyolar: "Bunu yapan parasını katlıyor" mask
Uzman isimden kaçırılmayacak tüyolar: "Bunu yapan parasını katlıyor"
Halkbank'tan emeklilere müjde! Zamlı promosyon miktarı belli oldu mask
Halkbank'tan emeklilere müjde! Zamlı promosyon miktarı belli oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber