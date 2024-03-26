Alanya'da alarm veriyor; çözüm bulunmaması kötü sonuçlar doğuracak

Yaz aylarında uzun süredir durgun olan inşaat sektöründe hareketlilik bekleniyor. Ancak bu sefer de ortaya işçi krizi sorunu çıkıyor. Alanya'da diğer sektörlerde de yaşanan eleman eksikliği sıkıntısı inşaat sektöründe de hissedilmeye başlandı. İşçinin olmaması sektördeki olası hareketliliği önlemesinden endişe ediliyor. Ayrıca işçi olmaması işçi maliyetlerini de artırıyor. Sektörün ileri gelenleri ise sorunun yaz ayı gelmede çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi