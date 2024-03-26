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Cami imamından 9 yaşındaki çocuğa 11 yıl boyunca istismar: Dehşete düşüren ifadeler...

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Adana’nın Kozan ilçesinde cami imamı M.A., camiye kursa gelen Ç.K.'nin (22), 9 yaşından beri 11 yıl boyunca kendisine her hafta cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine tutuklandı. Ç.K., imamın istismar sırasında cep telefonu ile görüntüsünü çektiğini, kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden korkup kimseye bir şey anlatamadığını ileri sürdü. İşte detaylar...

Cami imamından 9 yaşındaki çocuğa 11 yıl boyunca istismar: Dehşete düşüren ifadeler... mask
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Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’na cami imamı evli 4 çocuk babası M.A.’nın, kursa gelen Ç.K. adlı gence cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.


Açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç.K., Kuran öğrenmek için gittiği camide imam M.A.’nın ilk kez 9 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu durumun 2022 yılına kadar her hafta devam ettiğini söyledi.

Ç.K., imamın istismar sırasında cep telefonu ile görüntüsünü çektiğini, kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden korkup kimseye bir şey anlatamadığını ileri sürdü.

Gözaltına alınan imam M.A., suçlamayı kabul etmedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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26 Mar 2024 - 18:05 - Asayiş

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