- Eğitim

Altso meclisinde denizcilik meslek yüksekokulu konusu ele alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mart ayı olağan meclis toplantısında; ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Güner’in katılımıyla gerçekleştirdik.

Altso meclisinde denizcilik meslek yüksekokulu konusu ele alındı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında denizcilik meslek yüksekokulu konusu da ele alındı. ALTSO meclis üyesi Mehmet Yenialp'ten toplantı sonunda şu açıklama yapıldı:

Değerli rektörlerimizin denizcilik meslek yüksekokulu ile ilgili düşünceleri şahsımı ve sektördeki paydaşlarımızı ziyadesiyle mutlu etmiştir. İlk kez bir rektör hocamızın denizcilik meslek yüksekokulu konusunda bu kadar kararlı ve net olması ayrıca konu ile ilgili somut adımların atılmış olması sektörümüz ve şehrimiz için çok sevindiricidir.

Alanya ölçeğinde açılacak olan yüksekokulun sektörümüze ve şehrimize sağlayacağı katkının farkındayız. Sektör temsilcileri olarakta Rektör hocamızın denizcilik konusunda her zaman yanında ve destekçisi olacağız.

Özellikle ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a ALTSO başkanımıza ve önceki dönemlerde bu okulun açılması için zerre kadar faydası olan herkese teşekkür ederiz.

Kaynak: Haber Merkezi

# Mart, Bir, Alanya, ilgili, açıklama

26 Mar 2024 - 17:47 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

ALKÜ’de yaşlılara saygı haftası dolu dolu geçti mask
ALKÜ’de yaşlılara saygı haftası dolu dolu geçti
ÖSYM'den YKS başvuruları için flaş açıklama mask
ÖSYM'den YKS başvuruları için flaş açıklama
Alanya’da okullarda randevu dönemi başladı mask
Alanya’da okullarda randevu dönemi başladı
MEB'de yeni sistem: Öğretmen-veli randevuları artık dijitalde mask
MEB'de yeni sistem: Öğretmen-veli randevuları artık dijitalde
Üniversite öğrencileri uyarıldı mask
Üniversite öğrencileri uyarıldı
Alanya Kütüphane Haftası’na hazır mask
Alanya Kütüphane Haftası’na hazır
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber