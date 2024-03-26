Altso meclisinde denizcilik meslek yüksekokulu konusu ele alındı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında denizcilik meslek yüksekokulu konusu da ele alındı. ALTSO meclis üyesi Mehmet Yenialp'ten toplantı sonunda şu açıklama yapıldı:
Değerli rektörlerimizin denizcilik meslek yüksekokulu ile ilgili düşünceleri şahsımı ve sektördeki paydaşlarımızı ziyadesiyle mutlu etmiştir. İlk kez bir rektör hocamızın denizcilik meslek yüksekokulu konusunda bu kadar kararlı ve net olması ayrıca konu ile ilgili somut adımların atılmış olması sektörümüz ve şehrimiz için çok sevindiricidir.
Alanya ölçeğinde açılacak olan yüksekokulun sektörümüze ve şehrimize sağlayacağı katkının farkındayız. Sektör temsilcileri olarakta Rektör hocamızın denizcilik konusunda her zaman yanında ve destekçisi olacağız.
Özellikle ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a ALTSO başkanımıza ve önceki dönemlerde bu okulun açılması için zerre kadar faydası olan herkese teşekkür ederiz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.