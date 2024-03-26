- Ekonomi

Devletten 15 bin TL'ye sudan ucuza arsa: Başvuran alıyor

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Devletin resmi emlak alım satım kurumu Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa alma fırsatı doğdu. Başvuran herkesin alabildiği ilanlar yayına girdi.

Devletten 15 bin TL'ye sudan ucuza arsa: Başvuran alıyor mask
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Ülkemizde artık ev arsa almanın hayal olmaya başladığı günümüzde devletin resmi emlak alım satım kurumu olan Milli emlak'tan fırsat üstüne fırsat gelmeye devam ediyor. Ucuza tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlara fırsat Milli Emlak'tan geliyor.

Milli Emlak’ın resmi sayfasında yer alan arsalar, piyasa koşullarının çok altında satışa sunuluyor. Milli Emlak’ta yayımlanan bir ilan ise ucuz fiyat etiketi ile vatandaşları mutlu ediyor.

Bayburt’ta satışa sunulan arsanın fiyatı 15 bin TL olarak belirlendi. Bayburt’ta satışı 15 Nisan tarihinde yapılacak. Arsa saat 09.30’da merkezde ihale yolu ile açık artırmada en fazla tutarı veren kişinin olacak.

Milli Emlak tarafından yapılan ihale ile arsa sahibi olan vatandaşlar, sahibi oldukları yeni taşınmaz için 5 yıl boyunca emlak vergisinden ve KDV'den muaf olacağı da duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi veya milliemlak.gov.tr resmi internet adresinden ilanlara ilişkin detayları açıkladı.

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺15.000,00

Teminat Bedeli: ₺4.500,00

Uygun Yüzölçümü: 212,63 m²

İhale Tarihi: 15/04/2024

İhale Saati: 10:40

İhale Yeri: Bayburt / Merkez

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26 Mar 2024 - 17:44 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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