Özçelik: Halkımız yaka silkiyor

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlere sayılı günler kala saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, şehrin en işlek yerlerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaf ve kurumsal işletmeleri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Sabah erken saatlerde başlayan ziyaret turunda, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer de hazır bulundu. Esnafa, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisini ileten Özçelik, oldukça samimi ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. Ana cadde üzerindeki otobüs durağında bekleyen bir grup gençle sohbet eden Özçelik’e, bir genç, “Sizde tecrübe, bizde gençlik varken, bu seçimi alıp yürüyeceğiz Başkanım” dedi ve fotoğraf çektirdi. Bir kadın esnaf da, kadınlara yönelik yaptığı pozitif ayrımcılıktan dolayı Özçelik’e şükran duyduğunu belirterek, “Kadınlar belirli bir seviyeye geldiğinde toplum aydınlanır” diye konuştu. Enstrüman satan Müzik Evi işletmesine uğrayan Özçelik, bir sazın akordunu düzenledi ve en büyük hayalinin ud çalmak olduğunu söyledi. İşletme sahibi, bir ziyaret sırasında saz çaldığı videoyu izlediğini belirterek, Özçelik’e müziğe gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti. Halkla bire bir temaslarda bulunan Özçelik’e, “İyi ki aday oldunuz Başkanım. Dört gözle ve sabırsızlıkla sizi bekliyoruz. Alternatifiniz yok” diyen esnaf ve vatandaşlar, desteklerini ifade ettiler.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya’yı tekrar ayağa kaldırmak için ekibiyle birlikte göreve hazır olduğuna önemle dikkat çekerek, “Alanya’mızın yüreğindeki değerleri koruma ve geliştirme sorumluluğunu taşıyoruz. Herkesle görüşüyor ve fikir alış verişinde bulunuyoruz. Daha iyi yönetilmeyi isteyen, bıkkın ve bezgin halkımız yakası silkiyor. 1 Nisan’dan sonra huzurlu, mutlu, keyifli, güzel ve estetik bir Alanya’yı inşa edeceğiz. Hep birlikte el ele, gönülden gönüle Alanya’mızı daha da güzelleştireceğiz. Göreve seçildiğimiz andan itibaren, her yönden dinamik bir şehir değerli halkımızı bekliyor olacak. Potansiyelini çok iyi kullanan bir Alanya’yı hep beraber oluşturacağız. Her bir vatandaşımız, “Bu şehrin yönetiminde ben de söz sahibi oldum” diyebilecek. Tüm ilkelerimizi tavizsiz ve eksiksiz olarak yerine getireceğimizin bozulmaz sözünü verdik. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yakışır bir Alanya için durmaksızın çalışacağız “ diye konuştu. Özçelik, halkın belediyeye olan güvenini yeniden ihya edeceklerini de sözlerine ekledi.