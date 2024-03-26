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Talihsiz kaza! Kazayla arkadaşını öldürdü

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Kütahya'da talihsiz bir olay yaşandı. Arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kalan 3 çocuk babası Nasuh Taşdeler hayatını kaybetti.

Talihsiz kaza! Kazayla arkadaşını öldürdü mask
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Nasuh Taşdeler (46), birkaç arkadaşı ile birlikte kavak ağacı kesmeye gitti. Kesim sırasında Nasuh Taşdeler arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kaldı. Ağır yaralanan Taşdeler, çağrılan 112 Acil tarafından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Nasuh Taşdeler hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
# ilgili, çocuk, acil

26 Mar 2024 - 17:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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