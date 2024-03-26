Talihsiz kaza! Kazayla arkadaşını öldürdü

Nasuh Taşdeler (46), birkaç arkadaşı ile birlikte kavak ağacı kesmeye gitti. Kesim sırasında Nasuh Taşdeler arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kaldı. Ağır yaralanan Taşdeler, çağrılan 112 Acil tarafından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Nasuh Taşdeler hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA