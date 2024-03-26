Korkunç olay! Yol çöktü; araçlar devrildi

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası sit alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü. Çökmenin ardından park halindelki araçlarda yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü. Olay anında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekipler olaya müdahaele ederek yolu trafiğe kapatıp çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi