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Korkunç olay! Yol çöktü; araçlar devrildi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki 2 araç tarihi evin avlusuna düştü.

Korkunç olay! Yol çöktü; araçlar devrildi mask
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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası sit alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü. Çökmenin ardından park halindelki araçlarda yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü. Olay anında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekipler olaya müdahaele ederek yolu trafiğe kapatıp çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
# çalışma, sağanak

26 Mar 2024 - 17:14 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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