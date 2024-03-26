Ebru Şallı'nın eşine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hapis

Model ve sunucu Ebru Şallının eşi, iş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş'un, Orion Jv Havacılık firmasına 480 bin TL bedelli çek düzenlediği ve şikayetçi Ramazan Gedik'in bankaya ibraz ettiği çekin karşılıksız çıkması dolayısıyla ödeme alamaması üzerine yargılandığı davada karar belli oldu.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Uğur Akkuş yerine avukatı Ahmet Yıldız, sanık Emre Akkuş yerine ise Hüseyin Çağatay Çakar katıldı.

'KARŞI TARAF ZARARIN 5 KATINI İSTEDİĞİ İÇİN UZLAŞAMADIK'

Mütalaada sanıkların, fikir ve eylem birliği içerisinde karşılıksız çek cezasından kurtulmak ve ödeme yapmamak için kamu kurumu niteliğinde olan mahkeme aracılığıyla "ödemeden men yasağı" aldırarak hileli hareketlerle bulunup müştekiyi dolandırdıkları kaydedildi.

Mütalaada, iki sanığın da "nitelikli dolandırıcılık" suçunun "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması" maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Uğur Akkuş'un avukatı Ahmet Yıldız, zararı gidermek üzere karşı tarafla uzlaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Ancak zararın 5 katı istendiği için uzlaşamadık. Çekle ilgili zararı gidermeye hazırız. Bize tevdi mahalli belirlenecek olursa biz dosya zararını gidermek istiyoruz. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz." dedi.

'EMRE AKKUŞ'UN İMZASI TAKLİT EDİLMİŞTİR'

Sanık Emre Akkuş'un avukatı Hüseyin Çağatay Çakar ise müvekkilinin diğer sanık Uğur Akkuş tarafından dolandırıldığını ileri sürerek, "Uğur Akkuş'la üç çalışan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Müvekkilin imzası taklit edilmiştir. Müvekkilim müşteki şirketi dolandırma kastı yoktur. Bundan menfaat de temin elde etmemiştir. Beraatını talep ederim." ifadelerini kullandı.

SANIKLARA HAPİS VE PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, her iki sanığı da "nitelikli dolandırıcılık" suçunun "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması" maddelerinden 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırdı.

Heyet, sanıklara ayrıca 83 bin 320'şer lira para cezası verdi.

Kaynak: KARAR