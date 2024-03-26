26 Mar 2024 - 17:04- Gündem G:

Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil karşı yöndeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

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İzmir'de bir otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritteki araca çarptı. Kazada yaşlı çift öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil karşı yöndeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil karşı yöndeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil karşı yöndeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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İzimir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Mehmet Pala (64) ile eşi Sevgi Pala (62) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Mehmet Pala, yönetimindeki 35 VK 471 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı yöne geçip, Meheddin B.'nin (54) kullandığı 35 HAE 28 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Mehmet Pala'nın eşi Sevgi Pala, Yunus B. (31) ve Doğukan G. (26) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Mehmet Pala ile eşi Sevgi Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi de ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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26 Mar 2024 - 17:04 DHA İzmir- Gündem

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