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Altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcılara uzman isimden altın tavsiyeler

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Kent Kuyumculuk sahibi Ali Keskin, altın yatırımcılarına Dim TV aracılığıyla önemli tavsiyelerde bulundu

Altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcılara uzman isimden altın tavsiyeler mask
Altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcılara uzman isimden altın tavsiyeler
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Geçtiğimiz hafta ortasında ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasının ardından rekor kıran altın fiyatları sonraki günlerde geri çekilmişti. Altın fiyatları yeni haftaya hızlı başladı. Peki altın fiyatları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek mi? Dim TV mikrofonlarına konuşan Kent Kuyumculuk sahibi Ali Keskin, altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. Keskin, “Altın geçen hafta euro ve dolar bazında artmıştı. ONS bazında baktığımız zaman uluslararası alanda da bir yükseliş oldu. ONS olarak 2 bin 225 puana kadar yükseldi. Merkez Bankası’nın 5 baz puanda faizi arttırması sonucu euro ve dolarda kısmen bir düşüş oldu. Çarpanlardan bir tanesi olan ONS’u dolarla çarptığımız için altının gramı 2 bin 550 liradan 2 bin 455 liraya düşmüş gibi görünüyor. Ama aslında dolar bazında çok fazla bir oynama yok. ONS bazında küçük bir oynama var. Altın uzun vadede her zaman kazandırır. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyorum. Alanya’da altın stoğunda sorun yaşamıyoruz. Çok yüklü alışlar olduğu zaman biraz sıkıntı olabiliyor. Tüm dünyanın merkez bankası stoğuna baktığımız zaman bu sorunu görebiliriz. Seçimden sonra euro ve dolarda bir artış olacağı için buna paralel olarak altın fiyatları da artacaktır” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)

Altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcılara uzman isimden altın tavsiyeler

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Alanya, sonra, var, devam, merkez, başladı

26 Mar 2024 - 16:56 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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