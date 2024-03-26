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Hastanede ihmal ölümle sonuçlandı: Başsavcılık soruşturma başlattı

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Ankara hastanede şok bir olay yaşandı. 91 yaşındaki Muharrem Demir sedyeyle götürülürken düşerek hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Meliha Demir eşinin ölümde ihmal olduğunu söyledi.

Hastanede ihmal ölümle sonuçlandı: Başsavcılık soruşturma başlattı mask
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Ankara Yenimahalle ilçesindeki Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Servisi'nde tedavi gören Muharrem Demir, 15 Mart'ta aynı hastanenin ek binasındaki göz polikliniğine götürülürken sedyeden düştü. Başına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçiren Demir, yoğun bakımda 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay güvenlik kamerasına yansırken; hastanın düştüğü sırada yanında bulunan hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.'nin sedyeyi ayarlamaya çalıştığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile 2 hasta bakıcı hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.

'SEDYEYE BENZER HALİ YOKTU'

Görevliler sedyeyi ayarlamaya çalışırken eşinin düştüğünü belirten Meliha Demir, "Sedyeye benzer bir hali yoktu. Ayar yapıyorlardı, biraz aşağı insin diye. Bana kızıyorlar, 'Keşke göze götürmeseydin' diye. Dünyam yıkıldı, keşke ben ölseydim de o kalsaydı. Aslında ben onların da ceza almasını pek istemiyorum. Evet, ihmal çok. Sonradan o sedyeyi kaldırıp attılar. O sedye değişti, başka sedye geldi. O zaman o sedye olmasaydı keşke. Ceza alsalar günahtır; onlar da aile besliyor, onlar da çabalıyorlar. Onların bana bir kastı, garezi yoktu ki. Yine de adalet bilir. Ben bir şey demiyorum" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

# Mart, Bir, sonra, aile, GÜN, eğitim

26 Mar 2024 - 16:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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