26 Mar 2024 - 16:49- Gündem G:

Son dakika! Belçika'daki terör provokasyonuna Dışişleri'nden sert tepki

ABONE OL Google News Sayfamız

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Son dakika! Belçika'daki terör provokasyonuna Dışişleri'nden sert tepki mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'da Türk vatandaşlara saldırmasına ilişkin, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belçika'nın Leuven şehrinde 24 Mart'ta toplanan PKK militanlarının, Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşları hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu olaylarda can kaybı yaşanmadığı ancak bazı Türk vatandaşlarının yaralandığı vurgulanarak, "Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir. Belçika'daki toplumumuzun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesi engellenmiştir. Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

# beçika, dışişleri, Sosyal, Terör, takip, Bir, günü

26 Mar 2024 - 16:49 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Cemaati tehdit eden Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı mask
Cemaati tehdit eden Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı
Fırtına çatıları uçurdu mask
Fırtına çatıları uçurdu
Dolandırıcıların seçim tuzağı! Yöntemleri kan dondurdu... mask
Dolandırıcıların seçim tuzağı! Yöntemleri kan dondurdu...
Moskova saldırısını yapan teröristler Türkiye’de kalmış mask
Moskova saldırısını yapan teröristler Türkiye’de kalmış
Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı mask
Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı
Korkunç kaza! İşçi servisi refüje çarpıp devrildi: 23 kişi yaralı mask
Korkunç kaza! İşçi servisi refüje çarpıp devrildi: 23 kişi yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber