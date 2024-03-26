Nijeryalı öğrenci Elazığ'da hayatını kaybetti

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi’ye kısa süre önce, tüberküloz tanısı kondu. Yoğun bakımda tedavi gören Kurmi’nin durumunun ağırlaşması üzerine eşinin geçen haftalarda Nijerya’dan Elazığ’a geldi. Ancak vize süresi dolması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kurmi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

ÜNİVERSİTE SAHİP ÇIKTI





Hastane ile ailesinin görüşmesi sonucunda Kurmi'nin ailesi ekonomik sebepler nedeniyle Elazığ'da defnedilmesini istedi. Kurmi kimsesizler mezarlığına defnedilecekken son anda Fırat Üniversitesi devreye girerek öğrencisine sahip çıktı. Öğrenci için Fırat Üniversitesi Akademi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Kurmi Fırat Üniversitesi yönetimi ve akademisyenleri tarafından Asri Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Haber Merkezi