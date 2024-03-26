Nijeryalı öğrenci Elazığ'da hayatını kaybetti

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi’ye kısa süre önce, tüberküloz tanısı kondu. Yoğun bakımda tedavi gören Kurmi’nin durumunun ağırlaşması üzerine eşinin geçen haftalarda Nijerya’dan Elazığ’a geldi. Ancak vize süresi dolması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kurmi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.
ÜNİVERSİTE SAHİP ÇIKTI
Hastane ile ailesinin görüşmesi sonucunda Kurmi'nin ailesi ekonomik sebepler nedeniyle Elazığ'da defnedilmesini istedi. Kurmi kimsesizler mezarlığına defnedilecekken son anda Fırat Üniversitesi devreye girerek öğrencisine sahip çıktı. Öğrenci için Fırat Üniversitesi Akademi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Kurmi Fırat Üniversitesi yönetimi ve akademisyenleri tarafından Asri Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.