Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da izinli olacak

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alacak kamu personelinin 1 Nisan Pazartesi günü izinli olacağını açıkladı.
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri’nde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:
"Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir. Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.