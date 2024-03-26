Elektrikli soba devrildi! Yangında yaşlı Alzheimer hastası öldü

Batman'da evindeki elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Alzheimer hastası İshan Güldem (80), dumandan etkilenip hayatını kaybetti.
Kozluk ilçesi Yeniçağlar köyünde dün gece saatlerinde Alzheimer hastası İshan Güldem'in kaldığı odada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden evdekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen Güldem ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Güldem kurtarılamadı. İshan Güldem'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.