İmam camide cinsel istismarda bulundu! 9 yaşından beri...

Adana’nın Kozan ilçesinde, imam M.A., camiye kursa gelen Ç.K.'nin (22), 9 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’na cami imamı evli 4 çocuk babası M.A.’nın kursa gelen Ç.K. adlı gence cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç.K., Kuran öğrenmek için gittiği camide imam M.A.’nın ilk kez 9 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu durumun 2022 yılına kadar her hafta devam ettiğini söyledi. Ç.K., imamın istismar sırasında cep telefonu ile görüntüsünü çektiğini, kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden korkup kimseye bir şey anlatamadığını ileri sürdü. Gözaltına alınan imam M.A., suçlamayı kabul etmedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

Mağdur Ç.K, ocak ayında Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde 11 yıl boyunca yaşadığı istismarın ayrıntılarını anlattı.

Kuran kursuna başladıktan sonra cami imamı M.A’nın kendisine dürüm ısmarladığını anlatan mağdur Ç.K, “Beni kandırarak imam odasına götürdü. Kendisine masaj yapmamı istedi. Bana ‘Avratlardan daha gönüllüsün’ dedi. Sonrasında eğilmemi istedi” diye ifade verdi.

ODASINDA TECAVÜZ ETTİ

İstismar yıllarca imam odasında yaşandığını söyleyen Ç.K, “Beni ‘Seni kameraya çektim. Her gün buraya gelmezsen bu videoyu yayarım’ diyerek tehdit etti. Ben de korktuğum için her gün sabah 9’dan yatsı namazına kadar camide oluyordum” dedi.

“İSTİSMAR ETTİĞİ GÜNLER BELLİYDİ”

Yıllarca camii imamı M.A, tarafından istismara maruz kaldığını anlatan Ç.K, imam M.A’nın kendisine “Seni seviyorum, canımsın” dediğini anlatırken istismarın her salı ve cumartesi günleri yatsı namazından sonra yaşandığını belirtti.

Ç.K ayrıca ifadesinde, imam M.A’ya masaj yaparken cinsel içerikli filmler açıp izlettiğini de söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYMAKLA TEHDİT

İlk istismar olayı yaşandığında 9 yaşında olduğunu anlatan Ç.K, imam M.A’ya istemediğini defalarca söylediğini fakat “Görüntülerini yayar seni rezil ederim” tehdidi nedeniyle korkttuğunu anlattı.

Her cinsel istismar olayından sonra odanın temizliğini kendisinin yaptığını anlatan Ç.K, “Rezil olmaktan korktuğum için her şeyi yapıyordum” dediği ifadesinde, imam M.A’nın istismarının ardından kendisinden “Gücüm yerine gelsin” diyerek kola ve baklava istediğini belirtti.

ARALIK 2022’YE KADAR DEVAM ETTİ

İstismarın 2022’nin Aralık ayına kadar devam ettiğini anlatan Ç.K, babasının rezil olmaktan korktuğu için şikayet etmek istemediğini de ifadesinde belirtti.

İMAM ÖNCE İNKAR ETTİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Olayın akrabaları tarafından duyulmasının ardından istismar sanığı imam M.A’nın çağrıldığını anlatan Ç.K, “Önce yaptıklarını inkar etti sonra kabul etti. Yakınlarım, benden uzak durmasını istedi” dedi.

Kaynak: DHA