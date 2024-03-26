İmamoğlu’ndan Özçelik’e büyük destek

DÜN Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın videolu destek mesajından sonra CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’e bir destek mesajı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. Kendisini ziyaret eden Osman Tarık Özçelik için “Yolu açık olsun, erdemli, dürüst ahlaklı, kimlikli bir belediye yönetimi ortaya koyacağına olan inancım tamdır. İnşallah sizlerin desteğiyle 1 Nisan’dan itibaren güzel bir 5 yıla başlıyor olacağız” dedi.
Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Mayıs ayında Alanya’da katıldığı mitingde gördüğü özel ilgiyi hiçbir zaman unutmayacağını, kendisini ziyarete gelen Osman Tarık Özçelik’e özel desteğini Alanya’lılarla paylaşmak istediğini belirterek “Osman Tarık Özçelik’in Alanya’daki yoğun mücadelesini biliyorum, Sayın Muhittin Böcek ile birlikte çok iyi bir başarı elde edeceklerine yürekten inanıyorum, tüm desteğimle yanlarında olduğumu sevgili hemşehrilerimin bilmesini isterim. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdüğümüz işbirliğinde Alanya için özel bir alan açarak hassas bir çalışma yürüteceğiz, bütün deneyimlerimizle Alanya’nın şehirciliği konusunda katkı sunacağız” şeklinde konuştu.
Görüşme ile görüşlerini ifade eden CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, “Ekrem Başkanımıza nezaketleri dolayısıyla çok teşekkür ederim. Alanya için kendilerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden azami ölçüde faydalanacağız, kendisinin Alanya konusundaki özel ilgi ve hassasiyeti bizleri çok mutlu etmiştir” şeklinde konuştu.
DÜN Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın videolu destek mesajından sonra CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’e bir destek mesajı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. Kendisini ziyaret eden Osman Tarık Özçelik için “Yolu açık olsun, erdemli, dürüst ahlaklı, kimlikli bir belediye yönetimi ortaya koyacağına olan inancım tamdır. İnşallah sizlerin desteğiyle 1 Nisan’dan itibaren güzel bir 5 yıla başlıyor olacağız” dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.