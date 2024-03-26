Dilan Polat'ın 'Şule'sinden yeni hamle: Dilber detayı gündeme oturdu

Ünlü fenomen Dilan Polat'ın yardımcısı olarak tanınan Şule'nin İstanbul'da bir pavyona ortak olduğu gündeme geldi.
Şahlo Haydarova adıyla bilinen Şule'nin bu adımı, sosyal medyada "Dilber'e rakip oldu" şeklinde yorumlara sebep oldu.
İstanbul'da bir pavyon konseptli gece kulübüne ortak olan Şule, Dilan Polat'ın yanı sıra Engin Polat çiftinin sınır dışı edilen Özbekistanlı çalışanı olarak biliniyordu.
DurakMedya'da yer alan habere göre, Şule'nin pavyonun reklamını yaptığı ve bu durumun görenler arasında esprili yorumlara neden olduğu belirtildi.
Şule'nin, ikamet izninin sona ermesi nedeniyle sınır dışı edilmişti.
Ancak Şule, uçakta yaptığı bir paylaşımda "Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullanarak bu durumu duyurmuştu.
Bu olay, Şule'nin İstanbul'da pavyon ortaklığı yapmasının ardından tekrar gündeme geldi.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.