Dilan Polat'ın 'Şule'sinden yeni hamle: Dilber detayı gündeme oturdu

Ünlü fenomen Dilan Polat'ın yardımcısı olarak tanınan Şule'nin İstanbul'da bir pavyona ortak olduğu gündeme geldi.

Şahlo Haydarova adıyla bilinen Şule'nin bu adımı, sosyal medyada "Dilber'e rakip oldu" şeklinde yorumlara sebep oldu.

İstanbul'da bir pavyon konseptli gece kulübüne ortak olan Şule, Dilan Polat'ın yanı sıra Engin Polat çiftinin sınır dışı edilen Özbekistanlı çalışanı olarak biliniyordu.

DurakMedya'da yer alan habere göre, Şule'nin pavyonun reklamını yaptığı ve bu durumun görenler arasında esprili yorumlara neden olduğu belirtildi.

Şule'nin, ikamet izninin sona ermesi nedeniyle sınır dışı edilmişti.

Ancak Şule, uçakta yaptığı bir paylaşımda "Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullanarak bu durumu duyurmuştu.

Bu olay, Şule'nin İstanbul'da pavyon ortaklığı yapmasının ardından tekrar gündeme geldi.

Kaynak: Kamu Son Haber