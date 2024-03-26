- Asayiş

Son Dakika! Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Son Dakika! Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
Son Dakika! Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika! Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Dörtyol-Payas kara yolunda meydana geldi. Şükrü K. yönetimindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez'in kullandığı 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile araçta bulunan bir çocuk ve 4 yetişkin hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazaya karışan tır sürücüsü Şükrü K. ise gözaltına alındı.
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26 Mar 2024 - 15:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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