Son Dakika! Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Dörtyol-Payas kara yolunda meydana geldi. Şükrü K. yönetimindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez'in kullandığı 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile araçta bulunan bir çocuk ve 4 yetişkin hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan tır sürücüsü Şükrü K. ise gözaltına alındı.