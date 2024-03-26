Ramazanda rezalet: 15-16 yaşlarındaki liseliler güpegündüz ilişkiye girerken görüntülendi

İstanbul’da iki aile apartmanın arasında yere serdikleri bez parçasının üzerinde cinsel ilişkiye giren liseli gençler, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

HIZLA TOPARLANIP KAÇTILAR

15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen liseli gençler, balkona çıkarak kendilerini kayda alan vatandaşın uyarılarından sonra hızla toparlanarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Son Dakika