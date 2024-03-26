26 Mar 2024 - 15:14- Asayiş G:

Ramazanda rezalet: 15-16 yaşlarındaki liseliler güpegündüz ilişkiye girerken görüntülendi

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İstanbul'da çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. 2 liseli genç apartman aralarında buldukları boş bir alanda yere serdikleri bez parçasının üzerinde ilişkiye girerken görüntülendi.

Ramazanda rezalet: 15-16 yaşlarındaki liseliler güpegündüz ilişkiye girerken görüntülendi
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İstanbul’da iki aile apartmanın arasında yere serdikleri bez parçasının üzerinde cinsel ilişkiye giren liseli gençler, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

HIZLA TOPARLANIP KAÇTILAR

15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen liseli gençler, balkona çıkarak kendilerini kayda alan vatandaşın uyarılarından sonra hızla toparlanarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Son Dakika
# sonra, Bir, aile

26 Mar 2024 - 15:14 - Asayiş

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