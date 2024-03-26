Alanya’da inşaat sektöründe yeni kriz

ALANYA'DA inşaat sektöründe çalışacak eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle Rus-Ukrayna savaşı ile birlikte Antalya ve Alanya'ya akın akın gelen sığınmacılardan dolayı oluşan konut sıkıntısını aşmak için inşaat sektörünün aralıksız çalışmaları devam ederken müteahhitler ve inşaat firmaları hem kalifiye hem de ara eleman bulmakta zorlanıyor. Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, inşaat sektöründe işçi sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, meslek yüksek okullarının kapasitelerinin arttırılması gerektiğini ve kamu spotlarıyla bu mesleğe teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Gelirlerin yükseldiğine ve işçilik maliyetlerinin Avrupa seviyesine ulaştığına dikkat çeken Küçüker, bu dengesizlik nedeniyle acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Küçüker, “Önümüzde bir seçim süreci var. Seçim sürecinde insanların kafasında ister istemez belirsizliğe neden oluyor. Şuan inşaat sektöründe durgunluk hakim. Seçimden sonra taşlar yerine oturduğu zaman hem yerli hem yabancı yatırımcının daha rahat hissedeceğini ve yönünü ona göre belirleyeceğini düşünüyorum. Seçimden sonra daha hareketlenecektir. İnşaat sektöründe ara eleman diye tabir ettiğimiz işçi kesiminde ciddi sorun yaşıyoruz. Maalesef yeni eleman yetişmiyor. Yüksek nitelikli eleman sayısında ciddi artış var. Ama bizim ara elemana da ihtiyacımız var. Meslek yüksek okullarının kapasitesinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Kamu spotu oluşturup teşvik edilmesi gerekiyor.Gelirleri de oldukça yükseldi. İşçilik maliyetleri Avrupa seviyesine geldi. Bir dengesizlik var. İvedi bir şekilde bir hamle yapılması gerekiyor” dedi. (Şerife ÇOBAN)