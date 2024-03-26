ALANYA'DA inşaat sektöründe çalışacak eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle Rus-Ukrayna savaşı ile birlikte Antalya ve Alanya'ya akın akın gelen sığınmacılardan dolayı oluşan konut sıkıntısını aşmak için inşaat sektörünün aralıksız çalışmaları devam ederken müteahhitler ve inşaat firmaları hem kalifiye hem de ara eleman bulmakta zorlanıyor. Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, inşaat sektöründe işçi sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, meslek yüksek okullarının kapasitelerinin arttırılması gerektiğini ve kamu spotlarıyla bu mesleğe teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Gelirlerin yükseldiğine ve işçilik maliyetlerinin Avrupa seviyesine ulaştığına dikkat çeken Küçüker, bu dengesizlik nedeniyle acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Küçüker, “Önümüzde bir seçim süreci var. Seçim sürecinde insanların kafasında ister istemez belirsizliğe neden oluyor. Şuan inşaat sektöründe durgunluk hakim. Seçimden sonra taşlar yerine oturduğu zaman hem yerli hem yabancı yatırımcının daha rahat hissedeceğini ve yönünü ona göre belirleyeceğini düşünüyorum. Seçimden sonra daha hareketlenecektir. İnşaat sektöründe ara eleman diye tabir ettiğimiz işçi kesiminde ciddi sorun yaşıyoruz. Maalesef yeni eleman yetişmiyor. Yüksek nitelikli eleman sayısında ciddi artış var. Ama bizim ara elemana da ihtiyacımız var. Meslek yüksek okullarının kapasitesinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Kamu spotu oluşturup teşvik edilmesi gerekiyor.Gelirleri de oldukça yükseldi. İşçilik maliyetleri Avrupa seviyesine geldi. Bir dengesizlik var. İvedi bir şekilde bir hamle yapılması gerekiyor” dedi. (Şerife ÇOBAN)
26 Mar 2024 - 15:08- Ekonomi Güncelleme:
Alanya’da inşaat sektöründe yeni kriz
Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, inşaat sektöründe işçi sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, meslek yüksek okullarının kapasitelerinin arttırılması gerektiğini ve kamu spotlarıyla bu mesleğe teşvik edilmesi gerektiğini belirtti
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.