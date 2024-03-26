Hacet Muhtar adayı Gürbüz, destek istedi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Alanya’da muhtar adayları arasında seçim yarışı kızışıyor. Alanya’nın en büyük mahallelerinden biri olan Hacet Mahallesi’nde 9 bin 375 seçmen oy kullanacak. Hacet Mahallesi Muhtar adayı Mehmet Ali Gürbüz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde adaylığı hakkında Yeni Alanya’ya özel önemli açıklamalarda bulundu. Gürbüz, Hacet Mahallesi’ndeki sorunların çözümü ve yenilikçi bakış açısıyla değişimi sağlamak amacıyla aday olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gürbüz azalarını da tanıtarak, bu süreçte birlikte çalışacakları ekip arkadaşlarını da açıkladı. Azaları ile birlikte mahallelerini güzelleştirmek ve en iyi şekilde temsil etmek için muhtarlığa aday olduğunu belirten Gürbüz, tüm mahalle sakinlerinden destek istedi. Gürbüz, “1986 Alanya doğumluyum. İlkokulu Atatürk İlköğretim Okulu’nda tamamladım. Nezihe Soydan Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun oldum. Setup Bilişim ve Alanya Tost işyeri sahibi olarak esnaflık yapıyorum. Evli ve 3 kız çocuğu babasıyım. Değişim için sorunları çözüme kavuşturmak ve yenilikçi bir bakış açısı getirmek için aday oldum. Azalarımız Çağdaş Yüksel, Mahmut Gürses, Sevil Sözen, Süleyman Bayram, Ahmet Bıyıklı, Hakan Kocademir, Nurettin Kılıçer, Mikail Daşkın ile birlikte çok güzel işler yapacağız. Gücümüzü sizlerden alarak tecrübemiz ve samimiyetimiz ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Görüşlerinize ve ihtiyaçlarınıza açık, çözüm odaklı, dayanışma ruhu içinde çalışmaya hazırız. Tüm mahalle sakinlerinden desteklerini bekliyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)