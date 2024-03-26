Antalya ve Alanya'da eğlence mekanları ve restoranlara kötü haber: Emsal karar geldi, bunu yapana binlerce lira ceza var...

Evlenme arifesinde olan ve yakın arkadaş gurubu ile bir mekanda eğlenmek isteyen damat adayının rezervasyon talebini gurubun sadece erkeklerden oluştuğunu öne sürerek reddeden mekana emsal ceza kesildi.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNİ REDDEDEN İŞLETMEYE CEZA

Özellikle Antalya ve Alanya gibi gece hayatının yoğun yaşandığı şehirlerden biri olan İzmir'de bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen 8 kişilik bir erkek grubu, bir eğlence mekanında rezervasyon yaptırmak istedi. Ancak, grup erkeklerden oluştuğu için ve içki içtikten sonra çevredeki diğer müşterileri rahatsız edebilecekleri gerekçesiyle rezervasyon talepleri işletmeci tarafından reddedildi.

OLAYA TİHEK DAHİL OLDU

Bunun üzerine rezervasyon yaptırmak isteyen 8 kişilik erkek grubu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)'e bu durumu taşıdı ve yapılan inceleme sonucunda işletmeye 80 bin lira idari para cezası kesildi.

SADECE ERKEK MÜŞTERİ DİYEREK REDDEMEMEZ

TİHEK'in vermiş olduğu karara göre, evlilik öncesi arkadaşlarıyla kutlama yapmak isteyen A.Ö, İzmir'de bulunan bir eğlence mekanında rezervasyon yaptırmak istedi. Ancak, eğlence mekanında, 8 erkek müşterinin geleceği bilgisini veren A.Ö'ye ''Sadece erkek müşterilerden oluşan grupların rezervasyon taleplerinin kabul edilmediği'' yanıtı geldi. Sunulan bu gerekçeyle rezervasyon talebi reddedilen kişi, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLDU

İşletmeye yapılan telefon yazışmalarının ekran görüntüsünü delili olarak sunan A.Ö. görüşme sırasında işletme tarafından ''Sadece erkek alamıyorum maalesef efendim.'' ifadesini kullandığı belirtildi. A.Ö'nün ''Kadınlar da aynı şekilde rezervasyon yaptığında bunu mu söylüyorsunuz?'' şeklindeki sorusuna ise işletmeden ''Hayır, konseptimiz kadın müşterilere yönelik olduğu için sadece erkek veya erkek çoğunluğu olan kalabalık grupları da alamıyorum.'' yanıtı geldi.

SADECE ERKEK MÜŞTERİ ALMIYORLARMIŞ

İnceleme kapsamında işletme, her müşteriye en iyi hizmeti vermeyi amaçladığını belirtirken, ailelerin ve kadınların daha çok rağbet gösterdiği bir yer olduklarını ve sadece erkeklerden oluşan kalabalık grupların içkinin de tesiriyle kadın misafirlere karşı olumsuz tutum ve davranışlarda bulunduğunun tecrübe edildiğini ifade etti. Bu nedenle rezervasyonlarda titiz davranıldığını belirtti.

CİNSİYET TEMELİNDE AYRIMCILIĞI İHLAL

Ancak TİHEK, işletmenin cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası verdi. TİHEK'in kararında, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olduğu ve uluslararası hukukun en üstünde yer alan temel hukuk normu olarak kabul edildiği vurgulandı.

TİHEK'in değerlendirmesinde, işletmenin "Tamamı erkek grupların, içkinin tesiriyle kadın misafirleri rahatsız edici tavırlarda bulundukları" iddiasının yalnızca ön yargı ve varsayıma dayandığı belirtildi. Somut bir kanıt olmaksızın sadece ön yargıdan hareketle erkeklerden oluşan grupların işletmeye alınmamasının meşru olmadığı kanaatine varıldı.

Kaynak: Kamu Son Haber