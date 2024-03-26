- Gündem

Çavuşoğlu, Seçim Özel'in konuğu olacak: Gazeteciler soracak, Çavuşoğlu yanıtlayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanyalı önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yarın akşam Dim TV Seçim Özel'in canlı yayın konuğu olacak ve çarpıcı açıklamalar yapacak

Çavuşoğlu, Seçim Özel'in konuğu olacak: Gazeteciler soracak, Çavuşoğlu yanıtlayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYALI önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yarın akşam saat 21:00’da Dim TV Seçim Özel'in konuğu olacak. Çavuşoğlu, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ile Dim TV Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak. Canlı yayında, "Bakanlıktan sonraki süreçte neler yapıyor? NATOPA ile ilgili çalışmaları ne durumda? Antalya’da Cumhur İttifakı açısından seçimi nasıl değerlendiriyor?” gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak. Dim TV Seçim Özel'e, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.
# Olacak, Alanya, Antalya, ilgili

26 Mar 2024 - 13:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Cemaati tehdit eden Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı mask
Cemaati tehdit eden Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı
Fırtına çatıları uçurdu mask
Fırtına çatıları uçurdu
Dolandırıcıların seçim tuzağı! Yöntemleri kan dondurdu... mask
Dolandırıcıların seçim tuzağı! Yöntemleri kan dondurdu...
HIV ve HPV vakalarıyla gündemdeydi! Karabük Üniversitesinden açıklama geldi mask
HIV ve HPV vakalarıyla gündemdeydi! Karabük Üniversitesinden açıklama geldi
Muğla'da deprem! mask
Muğla'da deprem!
Sosyal medyada kız çocuklarıyla görüntülü sohbet eden şahıs gözaltına alındı mask
Sosyal medyada kız çocuklarıyla görüntülü sohbet eden şahıs gözaltına alındı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber