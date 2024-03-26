ALANYALI önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yarın akşam saat 21:00’da Dim TV Seçim Özel'in konuğu olacak. Çavuşoğlu, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ile Dim TV Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak. Canlı yayında, "Bakanlıktan sonraki süreçte neler yapıyor? NATOPA ile ilgili çalışmaları ne durumda? Antalya’da Cumhur İttifakı açısından seçimi nasıl değerlendiriyor?” gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak. Dim TV Seçim Özel'e, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.
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Çavuşoğlu, Seçim Özel'in konuğu olacak: Gazeteciler soracak, Çavuşoğlu yanıtlayacak
Alanyalı önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yarın akşam Dim TV Seçim Özel'in canlı yayın konuğu olacak ve çarpıcı açıklamalar yapacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.