- Ekonomi

Antalya ve Alanya'nın en büyük inşaatçısı resti çekti: Artık onlara para vermeyeceğiz

ABONE OL Google News Sayfamız

Sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Antalya ve Alanya'nın en büyük inşaat şirketinin sahibi olan Kemal Aksu'dan yine gündemi sarsacak bir video geldi. Aksu videosunda 'Artık onlara para vermeyeceğiz' dedi.

Antalya ve Alanya'nın en büyük inşaatçısı resti çekti: Artık onlara para vermeyeceğiz
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Son dönemde inşaatçılığından çok sosyal medya fenomenliğine soyunan antalya ve alanya'nın en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibi olan Kemal aksu son videosu ile yine gündeme oturdu.

Aksu "Selamlar gençler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir" diyerak başladığı videoda;

" Merkez Bankası faizi yine uçurdu, özel bankalar faizi yüzde 70 oranında yazıyorlarmış. Bankaları minimize ettik, zaten çek de kullanmıyoruz. Kredileri bitirdik, çok az taksitli kredilerimiz var. bundan sonra bankalarla ilişkileri bitiriyoruz. Çalışmayacağız, gerek yok. Kazancımızı bankaya vermeyeceğiz" diyerek gençlere uyarılarda bulundu.
# Son, Alanya, Sosyal, Antalya, var, sonra, merkez, yüzde

26 Mar 2024 - 12:59 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yatırımcılar şok içinde: Borsa'da büyük kaos! Hisseler geri toplanıyor... mask
Yatırımcılar şok içinde: Borsa'da büyük kaos! Hisseler geri toplanıyor...
Özgür Demirtaş'tan emeklilere: "Kandırıyorlar" mask
Özgür Demirtaş'tan emeklilere: "Kandırıyorlar"
Uzman isimden yatırımcılara bir değil iki tavsiye birden: Ons altında alım ne zaman? mask
Uzman isimden yatırımcılara bir değil iki tavsiye birden: Ons altında alım ne zaman?
O ilde ekmeğin fiyatı indirildi: Vatandaşlar şikayetçiydi! mask
O ilde ekmeğin fiyatı indirildi: Vatandaşlar şikayetçiydi!
Uzman isimden kaçırılmayacak tüyolar: "Bunu yapan parasını katlıyor" mask
Uzman isimden kaçırılmayacak tüyolar: "Bunu yapan parasını katlıyor"
Halkbank'tan emeklilere müjde! Zamlı promosyon miktarı belli oldu mask
Halkbank'tan emeklilere müjde! Zamlı promosyon miktarı belli oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber