Antalya ve Alanya'nın en büyük inşaatçısı resti çekti: Artık onlara para vermeyeceğiz

Son dönemde inşaatçılığından çok sosyal medya fenomenliğine soyunan antalya ve alanya'nın en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibi olan Kemal aksu son videosu ile yine gündeme oturdu.

Aksu "Selamlar gençler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir" diyerak başladığı videoda;

" Merkez Bankası faizi yine uçurdu, özel bankalar faizi yüzde 70 oranında yazıyorlarmış. Bankaları minimize ettik, zaten çek de kullanmıyoruz. Kredileri bitirdik, çok az taksitli kredilerimiz var. bundan sonra bankalarla ilişkileri bitiriyoruz. Çalışmayacağız, gerek yok. Kazancımızı bankaya vermeyeceğiz" diyerek gençlere uyarılarda bulundu.