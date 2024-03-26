Antalya ve Alanya'nın en büyük inşaatçısı resti çekti: Artık onlara para vermeyeceğiz

Son dönemde inşaatçılığından çok sosyal medya fenomenliğine soyunan antalya ve alanya'nın en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibi olan Kemal aksu son videosu ile yine gündeme oturdu.
Aksu "Selamlar gençler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir" diyerak başladığı videoda;
" Merkez Bankası faizi yine uçurdu, özel bankalar faizi yüzde 70 oranında yazıyorlarmış. Bankaları minimize ettik, zaten çek de kullanmıyoruz. Kredileri bitirdik, çok az taksitli kredilerimiz var. bundan sonra bankalarla ilişkileri bitiriyoruz. Çalışmayacağız, gerek yok. Kazancımızı bankaya vermeyeceğiz" diyerek gençlere uyarılarda bulundu.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.