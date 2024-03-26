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İYİ Parti Alanya: Var gücümüzle çalışacağız

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İYİ Parti'nin, Şahin ve ekibinin ziyaretlerine ilişkin mesajında "Bizler, Alanya'nın gelişimi ve refahı için çalışıyoruz. Bizlere her zaman kapılarını açan ve bizlere güvenen Alanya halkımıza en içten şükranlarımızı sunuyoruz" dendi

İYİ Parti Alanya: Var gücümüzle çalışacağız mask
İYİ Parti Alanya: Var gücümüzle çalışacağız
İYİ Parti Alanya: Var gücümüzle çalışacağız
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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekip arkadaşları, Alanya Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundular. Esnafın yoğun ilgiyle karşıladığı Şahin, bir demirci esnafıyla birlikte demir de dövdü.

Ziyaretlere ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er ve İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Şahin ile birlikte, kıymetli sanayi esnafımızı ziyaret etme fırsatı bulduk. Bu ziyaretimizde, Alanya'nın ve esnafımızın dileklerini dinleme imkanı bulduk.

'HER BİREYİN DÜŞÜNCESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Her biri özveriyle çalışan esnaflarımızın işlerini yerinde görmek, onların yaşadığı sıkıntıları, sorunları dinlemek bizim için büyük bir önem taşıyor. Çünkü biz, Alanya'nın her bir bireyinin düşüncesine, talebine ve görüşüne kulak vererek hareket etmeyi ilke edindik.
Ziyaretimiz boyunca, sanayi esnafımızın içten karşılamaları, samimi sohbetleri ve işlerine olan özverili yaklaşımları bizi son derece memnun etti. Yoğun iş temposuna rağmen güler yüzlerini eksik etmeyen, sıcak kanlı tavırlarıyla bizi onurlandıran her bir esnafımıza teşekkür ederiz.

'ALANYA HALKIMIZA EN İÇTEN ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ'

Bizler, Alanya'nın gelişimi ve refahı için çalışıyoruz. Esnafımızın karşılaştığı her türlü sorunu çözmek, taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü biz, hizmeti samimiyetle sunmayı ve kurumsal bir anlayışla hareket etmeyi ilke edindik.
Sizlerin desteğiyle, Alanya'yı daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere her zaman kapılarını açan ve bizlere güvenen Alanya halkımıza en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Saygılarımızla." (İYİ Parti Alanya/BÜLTEN)

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26 Mar 2024 - 12:34 - Siyaset

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