31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Alanya’nın 9 bin 200 nüfuslu en büyük mahallelerinden biri olan Kadıpaşa Mahallesi’nde 6 muhtar adayı yarışıyor. ‘Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç’ sloganıyla yola çıkan Kadıpaşa Mahalle Muhtar adayı Mustafa Ali Çukur, projelerini Yeni Alanya’ya anlattı. Kadıpaşa Mahallesi’nin en büyük eksiğinin muhtarlık ofisi olduğunu belirten Çukur, muhtarlık ofisi sözü verdi. Amacının Kadıpaşa Mahallesi’ni daha yaşanabilir, güvenli ve mutlu bir yer haline getirmek olduğunu belirten Çukur, “Kadıpaşa Mahallesi’nde her zaman ulaşılabilir ve hizmet dolu bir muhtarlık ofisi vaat ediyorum. Kadınlarımızın yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri dikiş nakış, resim ve koza gibi programlarla, her bir bireyin yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayacağım. Mahallemizin güvenliği, modern güvenlik sistemleri ve gece bekçileri ile sağlanacak; su, elektrik ve internet gibi temel hizmetlerde ise kesintisiz ve kaliteli hizmet anlayışıyla 7/24 yanınızda olacağım. Temiz sokaklar ve parklar için düzenli çöp toplama ve geri dönüşüm programlarını hayata geçirerek, yaşam alanlarımızı daha da güzelleştireceğim. Komşuluk ilişkilerimizi pekiştirecek kültürel etkinlikler ve sosyal buluşmalar düzenleyerek, mahallemizin sıcak ve samimi ruhunu koruyacağım. Hasta ve cenaze gibi acil durumlarda da 7/24 mahalle sakinlerimin yanında olacak, onların ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümle çalışacağım. Çünkü benim için muhtarlık, ek bir iş değil, tek ve en önemli işimdir. Birlikte, Kadıpaşa Mahallesi’ni daha yaşanabilir, güvenli ve mutlu bir yer haline getirebiliriz” dedi. (Şerife ÇOBAN)
26 Mar 2024 - 12:25- Siyaset Güncelleme:
Muhtar adayı Çukur’dan Kadıpaşa’ya muhtarlık ofisi sözü
‘Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç’ sloganıyla yola çıkan Kadıpaşa Mahalle Muhtar adayı Mustafa Ali Çukur, muhtarlık ofisi sözü verdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.